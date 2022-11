3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 11 de noviembre 2022

WWE SMACKDOWN 11 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, e iniciamos el camino hacia Survivor Series. En el segmento estelar, The Brawling Brutes interrumpieron a The Bloodline y además, contaron con la ayuda de Drew McIntyre.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 11 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– La Copa Mundial SmackDown

Tiene sentido subirse al frenesí por la Copa Mundial de Futbol, ¿pero por qué el premio es una lucha por el Campeonato Intercontinental? A pesar de que muchos fans piensan que “Intercontinental” quiere decir varios continentes, en realidad quiere decir interior del continente, es decir, es el campeonato del continente americano. Que el premio fuera sólo la copa era suficiente… Otro detalle: WWE tiene luchadores de la India, y quien representa a este país es el canadiense Jinder Mahal.

► 2– Lucha de retadora número uno

Pudo haber sido de cuatro luchadoras y con relevos, pero el formato fue básicamente el de una campal, así que fue caótica, desordenada y confusa a más no poder. Y puede sumársele que el momento más tremendo de la lucha no se logró, pues Liv Morgan y Raquel Rodríguez no cayeron sobre una mesa, sino fuera de ésta.

► 1– Sin Sami Zayn

Sami Zayn es el corazón de SmackDown, y no apareció por un motivo personal. Al menos sí vimos a Roman Reigns, que evitó que todo estuviera perdido.

LO MEJOR

► 2– Reaparecieron The Viking Raiders y Sarah Logan

Tras varias semanas de ausencia, Erik e Ivar finalmente aparecieron junto a Sarah Logan, quien regresa a WWE. Y lo hicieron atacando a Hit Row, lo cual se agradece.

► 1 – The New Day vs. The Usos

Fue la mejor lucha de la noche (o la única buena lucha), y era de esperarse, pues son dos de los mejores parejas de la historia. Lo cierto es que la lucha no fue tan brillante como pudo haber sido, pues con el formato WWE, Kofi Kingston se la pasó siendo castigado casi más que en aquel legendario Gauntlet Match cuando estaba en búsqueda del título WWE