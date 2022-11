WWE con Vince McMahon, sin vacaciones ni cumpleaños

Jack Doan es el segundo réferi que más tiempo ha trabajado en WWE después de Mike Chioda; comenzó su carrera en la compañía en 1991 y se fue en 2013. Hoy volvemos a hablar de él para hacernos eco de sus recientes declaraciones en Unskripted sobre Vince McMahon en relación a que el antiguo mandamás esperaba que sus empleados trabajaran en vacaciones y cumpleaños. No podemos decir que sea una sorpresa puesto que siempre hemos escuchado y leído de la exigencia que «The Chairman» tenía con las personas que trabajaban para él.

Pic of Michael Clarke Duncan with @chadpattonwwe, jack Doan, Mike Chioda and myself several years ago in LA. fan of WWE pic.twitter.com/onxHjmQG

— Charles Robinson (@WWERobinson) September 4, 2012