Esta mañana les reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS, que Michelle McCool estaba muy enojada con WWE por un motivo en específico: se olvidaron de ella.

Todo, porque en el mes international de la mujer, o mes de la historia de la mujer, la compañía publicó una galería de fotos con un montón de luchadoras que alguna vez portaron un campeonato en WWE o en NXT.

De 50 luchadoras que eran homenajeadas como importantes en la historia de la lucha libre femenil dentro de WWE, McCool no quedó en ninguno de esos puestos, y reclamó a WWE:

Real talk-when you’ve put up w/ more in past than anyone would believe(simply b/c I’m the @undertaker wife)have rarely been mentioned for making ANY contribution to the “women’s revolution”-but WOW-not even top 45!#zerotalent #undertakerswife #laycoolwho #hadtospeak #stillblessed https://t.co/0VY7QyUALV

— Michelle McCool (@McCoolMichelleL) March 3, 2020