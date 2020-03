En el último segmento de Raw de esta semana, Randy Orton aplicó un RKO sobre la miembro del Salón de la Fama de la WWE Beth Phoenix, luego de brindar un magistral y emotivo discurso sobre la explicación del ataque hacia Edge en enero pasado, en lo que fue el mejor segmento de la noche.

Recordemos que «La Víbora» afirmó que la razón por la que atacó a Edge fue para poder «salvarlo» de regresar a la WWE y, que en su lugar, disfrute del tiempo en famila en compañía de su esposa y sus dos pequeñas hijas.

Este martes, Randy Orton rompió el silencio e hizo su primer comentario en su cuenta de Twitter desde que atacó a Beth Phoenix con el RKO anoche. «La Víbora» acompañó a la publicación una foto del incidente.

Never send a woman to do a man’s…….ahhh, you get it.

👋🏻 @EdgeRatedR #Raw pic.twitter.com/gWbDGo2DMk

— Randy Orton (@RandyOrton) March 3, 2020