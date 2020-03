Michelle McCool, disgustada con WWE por este motivo

Dos veces Campeona de Divas y otro par Campeona WWE, la trayectoria de Michelle McCool en el Imperio McMahon no puede considerarse precisamente vacua, dentro de una era en la que las gladiadoras contaban con un protagonismo bastante menor que el actual. De ahí que en los acontecimientos que envolvieron a la «Evolución Femenil» durante estos últimos años, WWE haya requerido la presencia de McCool, caso del primer Royal Rumble de gladiadoras o el PPV Evolution. Aunque ahora, la veterana dice sentirse menospreciada por su exclusión de un listado elaborado por sus antiguos empleadores.

A tenor del Mes de la Historia de la Mujer en EEUU, WWE publicó una lista de las mejores Superestrella femeniles que han ganado un título bajo sus dominios, donde están incluidas figuras como Trish Stratus, AJ Lee, Becky Lynch, Asuka o Ronda Rousey.

In honor of #WomensHistoryMonth, look at some of the greatest women to capture a championship in @WWE and #WWENXT.https://t.co/6Oz7OPttdF — WWE (@WWE) March 1, 2020

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, echen un vistazo a las mejores mujeres que han conseguido un campeonato en WWE y NXT.

► Michelle McCool, a lo CM Punk

Pero notarán, si echan un vistazo a la relación de nombres publicada, que McCool está ausente. Y la ex-Diva no quiso dejar pasar este desmán, comentando al respecto vía Twitter.

Real talk-when you’ve put up w/ more in past than anyone would believe(simply b/c I’m the @undertaker wife)have rarely been mentioned for making ANY contribution to the “women’s revolution”-but WOW-not even top 45!#zerotalent #undertakerswife #laycoolwho #hadtospeak #stillblessed https://t.co/0VY7QyUALV — Michelle McCool (@McCoolMichelleL) March 3, 2020

Raramente se me ha mencionado, cuando he hecho más cosas en el pasado de lo que muchos pensarían (simplemente porque soy la esposa de The Undertaker) por contribuir de ALGUNA MANERA a la ‘revolución femenil’ -pero GUAU- ¡ni siquiera en el top 45!

Poco después, McCool puntualizó que no pretendía señalar a ninguna de compañeras de división.

For record….not a shot at ANY girl on this list! Respect to all….just felt the urge to speak up & remind all to “know your worth!” Don’t let ANYONE tell you differently! Afterthought? Nobody? NOPE….you ARE WORTHY! #realtalk #stillundertakerswife 🤣 pic.twitter.com/dI3ayZeNYo — Michelle McCool (@McCoolMichelleL) March 3, 2020

Que quede claro… ¡no he lanzado un dardo a NINGUNA de las chicas de la lista! Las respeto a todas… ¡Simplemente he sentido la necesidad de alzar la voz y recordarlas a todos que ‘tienes que saber lo que vales’! ¡No dejes que NADIE te diga lo contrario!

Ignoro si WWE ha puesto en una particular «lista negra» a Michelle McCool. Tal vez ciertas declaraciones del pasado año tengan que ver, en las que McCool aseguró que su salida de McMahonlandia fue a causa de sentirse beneficiada por el hecho de ser la esposa de The Undertaker. U otras más recientes durante el pasado verano, cuando McCool dejó entrever vía Twitter que el regreso de «The Phenom» poco antes de Extreme Rules 2019 se debía a los bajos ratings de Raw.