A la medianoche del 2 de marzo del 2020, Matt Hardy anunció en su cuenta oficial de YouTube, que no renovó con WWE, convirtiéndose en un Agente Libre, y bien podría firmar con cualquier empresa, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Incluso, no descarta que regrese a la compañía de Vince McMahon.

Si bien hubo muchas pistas que podían vincular a Matt Hardy con AEW, lo cierto es que todavía no ha decidido su futuro, e inclusive se sinceró esta tarde diciendo que su intención era permanecer en WWE, siendo ese el objetivo de la serie de videos que publicó en su cuenta de YouTube, «Free The Delete».

► Bray Wyatt y Matt Hardy intercambian mensajes tras la salida de este último

Bray Wyatt y Matt Hardy han tenido una historia bastante interesante entre ellos en WWE. Primero fueron rivales y protagonizaron el Ultimate Deletion, el cual»borró del mapa» a Wyatt por un tiempo. A su retorno, formaron equpo y juntos ganaron el Campeonato de Parejas Raw, desarrollando una gran sociedad y finalmente se establecieron como favoritos de los fanáticos.

Sin embargo, el dúo finalmente se separó y tomaron diferentes caminos. Desde entonces, WWE realmente no ha utilizado todo el potencial de Matt Hardy para su potencial. Sin embargo, la relación con Bray Wyatt ha sido muy buena. De hecho, el ahora ex Campeón Universal recurrió a su Twitter para enviarle un mensaje a su antiguo socio:

Don’t go Matt 😢 — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) March 3, 2020

«No te vayas Matt.»

Esta no es la primera vez en que Wyatt expresa su apoyo, ya que en enero pasado también publicó un mensaje indicándole que lo podía «curar», a lo cual el propio Matt agradeció.

Al igual que en aquella ocasión, Matt Hardy dio una interesante respuesta a Wyatt, manifestándole que siempre estará cerca.

I will always be near, my beloved compeer. https://t.co/VJxHQGmNeW pic.twitter.com/vgtEEDbWO1 — The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) March 3, 2020

«Siempre estaré cerca, mi querido compañero.»

Si bien se rumora que Matt Hardy hará su debut en All Elite Wrestling en los próximos días, donde podría terminar siendo revelado como el líder de The Dark Order, nada es seguro por el momento. Recordemos que NXT también puede ser otro destino, que no ha sido descartado por el ahora Agente Libre, por lo que los míercoles por la noche tendrá un agregado especial de suspenso alrededor de dónde y cuándo Hardy hará su aparición.

Hasta tanto, quedará el recuerdo de cuando Bray Wyatt y Matt Hardy hicieron equipo y que hasta el día de hoy, se apoyan.