Brock Lesnar es uno de los luchadores más condecorados de la historia de la WWE pero The Undertaker cree que no recibe suficiente crédito. Así lo expone en su reciente entrevista con el Daily Mail. El Enterrador lo conoce como pocos después de décadas trabajando juntos pero quienes lo vemos desde fuera podemos pensar: ¿de qué manera podría recibir más? Tan solo entrando al Salón de la Fama, lo cual hará con toda seguridad próximamente. Pero, ¿acaso alguien no tiene a ‘La Bestia Encarnada’ como uno de los más grandes de la historia?

The Undertaker takes off Brock Lesnar’s head with a chairshot at Unforgiven (2002) pic.twitter.com/obbuFPaoCQ — ✧ (@NewDiors) September 24, 2022

> “Brock Lesnar no recibe suficiente crédito”

“Creo que el mundo de Brock, y no creo que reciba suficiente crédito por su perspicacia comercial y su conocimiento del negocio. No sabía esto porque estaba conmocionado, no sabía mi nombre, pero mi esposa me dijo: cuando la ambulancia llegó al hospital en Nueva Orleans (después de WrestleMania 30), me llevaron al hospital inmediatamente después porque estaba severamente conmocionado, ¿verdad? Detrás de la ambulancia estaban Vince (McMahon) y Brock. Vince salió de WrestleMania para ir al hospital y Brock estaba con Vince o en el auto de al lado, así que eso te habla del ser humano que está ahí. Luego, al año siguiente, alguien me contó sobre este clip justo antes de que saliera el año siguiente contra Bray (Wyatt), Brock estaba allí y seré el primero en admitir que mi confianza se hizo añicos.

“No pude distinguir cuándo ocurrió la conmoción cerebral, no sabía cómo sucedió, no se hizo nada imprudente, mi confianza se hizo añicos y eso es difícil de creer para cualquiera. Tuviste una carrera increíble y algo así sucedió al final de tu carrera, tuve que dudar de mí mismo y él estaba allí y me dijo: ‘Oye, todavía eres el hombre, sal y hazlo’“.

¿Qué opinas de las palabras del Undertaker?