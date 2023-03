Mantuvieron The Undertaker y CM Punk una memorable rivalidad camino hacia WrestleMania 29, y allí se robaron la noche con un gran duelo, que a la postre sería el último del “straight edge” sobre el magno evento de WWE. Nunca se reportaron problemas, pero por algún motivo, está extendida la creencia de que hay cierta inquina entre ellos.

Punk, que tengamos constancia, siempre ha sido cordial al hablar de Taker. Pero tal vez estas palabras del “WWE Hall of Famer” allá por enero de 2021 instalaran tal pensamiento en la mente de muchos aficionados.

«No sé lo suficiente acerca de todo lo que pasó porque para ese momento yo ya no estaba tanto alrededor para conocer estas historias, pero… no creo que él tuviera la suficiente experiencia para pelear en UFC . Entró un poco tarde al juego, creo que fue un poco tarde para que hiciera esa transición “.

Con CM Punk hoy tan en boga desde que aparentemente le hiciera la cruz a The Elite y desapareciera de la programación de AEW, Alex McCarthy, vía Daily Mail, no pudo evitar preguntarle a The Undertaker por esa presunta mala sangre que él y el “Best in the World” se guardan.

Y “The Phenom” negó rotundamente cualquier antipatía hacia el todavía “All Elite”.

«Fue genial trabajar con él. Estoy muy orgulloso de ese combate. Nos sentamos y pensamos en ideas y demás. No tengo ningún problema con Punk, siempre trabajó bien conmigo, y espero que yo con él. Me han dicho que tengo algún problema con él, en redes sociales… Me lo dijeron porque no leo comentarios ni sigo a nadie, pero tengo a mucha gente que me cuenta cosas.

«Supuestamente trastoqué su impulso y todo eso, pero cualquiera que me conozca sabe que no lo haría, ni aunque alguien no me gustara. Y Punk no me disgusta, ese es otro rumor, que lo desprecio. No. Fue bueno conmigo y eso es todo lo que importa. Los negocios son los negocios. Hay que hacer lo mejor para los negocios. Es una de las cosas que aprendió de Vince [McMahon]».