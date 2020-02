Recientemente The Rock ha vuelto a estar más ligado con WWE que nunca. Su hija Simone Johnson firmó contrato para entrenar en el Performance Center y luchar en NXT, él se dio una vuelta al Performance Center para dar consejos a los futuros gladiadores, y Roman Reigns lo retó a luchar en WrestleMania 37.

► The Rock y WrestleMania 13

El famoso actor de Hollywood, Dwayne Johnson, estuvo recientemente en una entrevista con Oprah Winfrey y allí, además de recordar momentos de su vida, habló del punto de inflexión que WrestleMania 13 supuso en su carrera.

«Cuando teníamos 14 años, vivíamos en un departamento muy pequeño. Mi mamá y yo volvíamos a casa, y nunca lo olvidaré, la renta era de 180 dólares por semana. Había un aviso de desalojo en la puerta, era el aviso de desalojo final. Mi mamá comenzó a llorar y nunca olvidaré ese momento. Unos seis meses después, me dije a mí mismo que nunca quería volver a estar en esa posición. ¿Qué puedo hacer? Y esto fue a los 14 años.

«Entonces, a los 14 años pensé: ‘Bien, los héroes de mi vida, Muhammad Ali, por ejemplo, y los luchadores profesionales, son todos hombres que trabajaron duro con sus manos y sus cuerpos’. Entonces, decidí que eso era lo que iba a hacer. Iba a hacer lo que mi papá me enseñó a hacer y construir mi cuerpo, ponerle músculos, para que nunca más nos desalojaran.

«Nunca imaginé esto. En un momento de mi vida, cuando era niño, sentía en mi corazón y en mis entrañas, que el mundo iba a escuchar de mí. No sabía cómo, ni de qué forma, pero sí me sentía así. Nunca pensé en mi mente que este nivel de éxito o fama iba a suceder.

«No soy un tipo de derrochar, solo una vez lo hice y aprendí una valiosa lección. Cuando tenía 13 o 14 años, en mi opinión, lo que significaba tener éxito era un reloj Rolex. Pensé durante años que todo hombre exitoso tenía un reloj Rolex. Cuando estaba ganando un poco de dinero, esto fue en 1999, pensé que esto era todo lo que tenía que hacer y derroché en comprarme un Rolex.

«En ese momento, todavía estaba luchando y lo llevaba al ring, pero no para luchar, sino cuando hacía entrevistas. Esta vez estalló un combate cuerpo a cuerpo. Eso siempre sucede en el salvaje mundo de la lucha libre profesional. Y uno de esos luchadores cayó sobre el Rolex, se desprendió y se rompió. Pueden ver la expresión en mi cara durante la televisión en vivo: ‘Oh, Dios mío, mi Rolex’. Se supone que debía de estar en el momento, luchando contra estos otros tipos, pero en lo único que podía pensar era en mi Rolex. Finalmente, recuperé mi Rolex, y cuando estaba tras bambalinas y lo miré, estaba desconsolado.

«Recuerdo volver a casa esa noche y pensar que esto era una señal. No lo necesitaba, así que nunca volvería a tener algo así ni derrochar en cosas como esa. No soy un gran fan del derroche, uso mi dinero sabiamente. Siempre quise asegurarme que si derrochaba en algo, era en propiedades para mi familia.

«WrestleMania 13 fue un punto de inflexión en mi carrera y me permitió crecer. Realmente me permitió ser solo yo. Cuando comencé a luchar, me pusieron Rocky Maivia por mi padre, Rocky Johnson, y a mi abuelo, Peter Maivia. Odiaba ese nombre. Yo solamente quería hacerme un lugar por mis propios medios, mi propio camino.

«Amo a mi familia, pero no quería hacer las cosas así, porque es como si me estuviera tratando de aprovechar de su fama. Pero los del poner en WWE me dijeron: ‘No, ese será tu nombre’. También me dijeron: ‘Cuando salgas a luchar, quiero que me des una sonrisa. Una gran sonrisa, sonríe a lo grande’. Así pensaba WWE. La idea era que yo era un novato en el negocio, era técnico, era un buen tipo, me estaban preparando como un luchador bueno con todos en el público, el técnico.

«La idea era que se suponía que debía estar agradecido por la oportunidad, así que cuando salía, tenía que sonreír, incluso si perdía. Unos meses después, me convertí en Campeón Intercontinental. Un mes después, teníamos nuestro evento anual más grande, WrestleMania, el Super Bowl de la lucha libre. Era el WrestleMania 13, Chicago, 16 mil personas coreando: ‘Rocky apesta’. Recuerdo estar acostado allí en la lona y que el réferi me dijo: ‘No los escuches’. Eso fue paralizando para mí.

«En ese momento, los grandes jefes pensaban que esto no iba a funcionar, y por cualquier razón que fuera, no le gustaba a la gente. No se conectaban conmigo. Ese momento fue muy definitorio, porque yo les pregunté si podía ser yo mismo, y salir y hablar con la multitud y ser yo mismo, ser auténtico. Vince me dijo: ‘Lo tienes’. Entonces, la noche siguiente en Raw, agarré el micrófono y dije: ‘Puede que sea muchas cosas, pero apestoso no es una de ellas’.

Finalmente, The Rock aceptó que en sus inicios en el cine no creía que a los fans les fuera a agradar de la misma manera en que lograba hacerlo en WWE, pero que ese sentimiento negativo desapareció tras un par de películas, en donde descubrió que tenía éxito tanto en el ring como siendo actor:

«No había un plan que yo pudiera seguir cuando llegué de la lucha libre. No había otro samoano afroamericano que lo hubiera logrado en grande. En ese momento, las estrellas de cine más grande en el mundo eran como George Clooney. Fue genial poder cambiar lo que Hollywood consideraba material de estrella de cine«.