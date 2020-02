La afición de Zack Ryder que molesta a Chelsea Green

El día de ayer fue uno de los más felices en la vida de Kairi Sane. La actual Campeona de Parejas WWE contrajo matrimonio con su novio de siempre, ahora esposo, con quien quiere pasar toda la vida. Nunca ha contado nada de su vida privada más allá del anuncio de su boda, por lo que no podemos decir nada al respecto. Solo podemos alegrarnos de que esté tan feliz. Como nos alegraremos cuando Chelsea Green se case con Zack Ryder. El año pasado se comprometieron la luchadora de NXT y el luchador de Raw, quienes ahora mismo no tienen fecha oficial para el enlace.

Por lo que sabemos, todo les va de maravilla. Podemos verlo en su redes sociales, en las que habitualmente comparte imágenes juntos. Pero no todo es de color de rosas. En ninguna relación amorosa lo es. Y existe una cosa que molesta a la clienta de Robert Stone que hace su esposo. Una cosa que más bien es una afición de luchador, una de sus principales aficiones. Pero a ella le molesta, como reveló en Not Sam Wrestling, el amor de su esposo por las figuras de acción.

“Me molesta, sinceramente. ¿Sabes lo que más me frustra? Cuando manejo a casa después de un largo día de trabajo, me detengo en el buzón para recoger mi cheque. Pero no tengo que tomar solo un sobre sino que tengo que tomar como 10 paquetes que tengo que meter en el auto y después que meter en casa. Eso realmente me molesta, y él lo sabe. Todos los lunes recibe un mensaje: ‘¿Qué demonios compraste esta semana?’. Pero a él le encanta, así que, ¿qué voy a hacer?«.