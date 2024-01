The Rock se reunió con Nick Khan: ¿Aparecerá en Raw Day 1?

En la mañana de hoy, se llevó a cabo el ESPN College Gameday desde Pasadena, California, pero lo más destacado para los fans de la lucha libre profesional, fue el hecho de que se pudo ver a The Rock reunido junto a su gran amigo y actual presidente de WWE, Nick Khan.

Y es que The Rock apareció en el evento de ESPN junto al también comentarista y luchador de WWE, Pat McAfee. De hecho, la vez pasada que The Rock apareció por sorpresa en WWE, en septiembre pasado, en SmackDown, fue en circunstancias similares, pues La Roca apareció como invitado en un juego colegial de fútbol americano, junto a McAfee, horas antes del show de WWE.

Se repiten las circunstancias, pues The Rock está tan solo a dos horas o dos horas y media en auto desde Pasadena, hasta San Diego, California, desde donde esta noche se realizará el especial de Raw denominado Day 1.

Por ahora, nadie sabe acerca de quién podría ser ese ex Campeón WWE que estaría haciendo su regreso a WWE. Eso sí, Sean Ross Sapp de Fightful Select ya descartó que se trate de Mercedes Moné.

Son Batista y The Rock los nombres más rumorados para aparecer. Tienen que estar pendiente a la cobertura del Raw de esta noche y a cualquier otra noticia aquí en SÚPER LUCHAS.

WWE President Nick Khan spotted with The Rock today in Pasadena, CA.

Tonight’s #WWERAW will broadcast live from San Diego. pic.twitter.com/wKAPQ8QAkw

