The Rock insinuó su regreso a WWE durante evento benéfico

The Rock es una de las estrellas más grandes e influyentes en el negocio de la lucha libre profesional. Si bien ya está retirado, pero los fanáticos no lo han olvidado, e incluso fue muy bien recibido cuando hace un par de meses hizo una aparición especial y sorpresiva en un episodio de SmackDown junto a Pat McAfee. Sin embargo, cuando la huelga de guionistas llegó a su fin, The Great One ha vuelto a sus actividades habituales en el mundo del cine, sin dejar de estar pendiente de lo que sucede en WWE mientras los fanáticos continúan preguntándose si volverá a hacer alguna nueva aparición sorpresa.

► The Rock le cumplió el sueño a un joven de 15 años

The Rock recurrió a su cuenta de Instagram y subió varias fotos de sí mismo en un evento reciente de Make-A-Wish, donde le concedió un deseo a Jayden Harden, un jóven de 15 años. The Rock también insinuó que le contaría al fanático un secreto sobre un nuevo regreso a la WWE.

”¡Le presento ese tema musical de rock de la vieja escuela a mi chico Jayden Harden de Make-A-Wish!

¡Jayden tiene 15 años y es increíble!

El deseo de Jayden era conocer al «campeón del pueblo».

¡Él es GRAAAAN fanático de The Rock y la lucha libre profesional y nos lo pasamos genial cortando a sus luchadores y combates favoritos!

¡AMO la lucha libre profesional, así que mi tiempo con Jayden fue genial! 💪🏾🩵

Le conté un pequeño secreto 🤫 que puede o no involucrar que algún tipo regrese a la WWE para ir a SmackDown a patear todos sus dulces traseros 😉👋🏾

Hay mucho ruido negativo y tóxico en el mundo, pero también hay muchas cosas buenas y positivas, y Jayden es una de ellas.«

Habrá que ver si The Rock decide volver algún día para hacer una nueva aparición en WWE. WrestleMania seguramente es un gran escenario.