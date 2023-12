Unos pocos lo sabían, la mayoría no, algunos lo creían posible… Cada persona vivió de una manera el regreso de CM Punk a WWE. ¿Cómo lo hizo Tyson Kidd? El exluchador lamentablemente obligado a retirarse por una lesión en el cuello es productor tras bastidores y habla de ello en Counted Out.

► Tyson Kidd y el regreso de CM Punk

«No sabía que esto estaba sucediendo. Escuchas los rumores y recuerdo entrar al edificio ese día, ‘Cuando salga de aquí hoy, si Punk está de vuelta, estaré y no estaré sorprendido. Si no vuelve, estaré o no estaré sorprendido’. Es una de esas cosas en las que sentías… Randy iba a regresar, había una energía diferente entre bastidores y en la arena durante todo el evento.

«El All State Arena siempre tiene una gran energía, pero estaba un poco más amplificada. Al final de la noche, si el regreso no hubiera sucedido, no habría sido una gran decepción en el sentido de que esa era la razón por la que la gente estaba emocionada. El show fue genial, el regreso de Randy fue increíble, y fue una de esas cosas en las que, cuando sonó esa música, la gente estaba como, ‘Oh Dios mío, esto realmente está sucediendo’. Fue increíble. No tenía ni idea.

«No estoy seguro de cuándo la gente sabía o no sabía. Por ejemplo, si los chicos en el ring no lo sabían, no es que haya habido alguna fisicalidad, simplemente Punk venía hacia la entrada. En términos de tratar de mantener la sorpresa, si nadie lo sabía, entendería por qué se guardaría con tanto secreto, incluso los chicos en el ring no lo sabían. ¿Lo sabían? Honestamente, no lo sé. No les pregunté.

«Supongo que tenían una pista. Yo tenía una pista de… como dije, tenía la sensación de que ‘realmente puede suceder’. Si algo he aprendido en la WWE, es que esto puede suceder. Nunca digas nunca en la WWE cuando se trata de cosas como estas. Recuerdo pensar, ‘esto es algo en mi cabeza que nunca sucederá, así que eso me dice que puede suceder en esta empresa'».