Tyson Kidd ansía trabajar con Jade Cargill en WWE

Hablando de ansias, el Universo WWE las tiene de ver finalmente a Jade Cargill unirse a la programación de manera regular, sin embargo, la luchadora pedía recientemente paciencia: «(…) Creo que la base de fans debería tener paciencia. Creo que tienen que entender que estamos creando un diamante. Estamos construyendo algo que será un legado. Estamos creando algo que generará ecos y ondas no solo en la cultura de la lucha libre, sino también en la cultura popular y más allá. Me están preparando para el éxito, no deberías apresurar el éxito (…)«.

A mi fi tell yu, I’d rather make money 💰❄️🇯🇲 pic.twitter.com/mOTFazdGC0 — Jade Cargill (@Jade_Cargill) December 4, 2023

► Tyson Kidd habla de Jade Cargill

Y cuando la exWWE esté trabajando semanalmente en SmackDown, Raw o NXT, lo estará haciendo también con muchos nuevos compañeros y compañeras Superestrellas, frente a toda la fanaticada, y de la misma manera con los productores detrás de escena, entre los que se encuentra Tyson Kidd, quien además ha estado involucrado de forma especial en la división femenil; sin olvidar la escuela que tiene con Natalya. Y precisamente el exluchador tiene muchas ganas de empezar a trabajar con Jade Cargill.

«Siempre me gustaría trabajar con todos ellos (le preguntan por la posible llegada de Kazuchika Okada o Deonna Purrazzo). Estoy seguro de que la empresa está vigilando las cosas, pero también manteniendo mucha discreción, al igual que con el regreso de CM Punk. Alguien con quien estoy realmente ansioso por trabajar es Jade. Nunca he trabajado con ella. La he conocido, pero nunca he trabajado con ella y sería interesante. Conozco algunos de sus movimientos, pero aún no la conozco. No la conozco como luchadora, todavía. Lo haré porque esa es una de mis habilidades, soy bueno identificando quién es esa persona que está tratando de destacar en el ring y ayudando a traducir eso. El talento fresco siempre es genial porque siempre es diferente», dice Kidd en Counted Out.