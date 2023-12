Grayson Waller se ha calmado un poco después de un comienzo ardiente en el elenco principal de WWE durante el cual tuvo pequeñas historias con John Cena o Edge. No tanto, pues está rivalizando con Kevin Owens, pero al lado de Austin Theory, por lo que no es tanto un momentum propio sino compartido. Además de que The Prizefighter está en la final del torneo para determinar al nuevo retador al Campeonato de Estados Unidos, por lo que tampoco está cien por ciento enfocado en ellos.

► Grayson Waller y los boletos de WWE

Podría decirse que en estos momentos no habrá muchos fanáticos que pagan su boleto para ir a ver a Grayson Waller. No tanto porque no tenga talento sino porque aún está comenzando su carrera como Superestrella, sobre todo en el nivel más alto. Sin duda parece que tiene un gran futuro por delante. en WWE De todas maneras, el exNXT cree que la gente debería pagar más para acudir a los shows. Alguien podría contestarle que tendrá que hacer un trabajo mejor para que eso suceda.

«Para ser honesto, estoy un poco molesto. Estaba revisando y cuesta 20 dólares conseguir una entrada. 20 dólares para ver a Grayson Waller. Me siento un poco ofendido. Creo que no es mucho dinero. Creo que los precios deberían subir. 20 dólares para ver a Grayson Waller, eso es un poco como robar. Voy a tener que llamar a Santa», dice Waller en CW39 Houston.

Mientras se escriben estas palabras, el cartel siempre está sujeto a cambios, no se anuncia a Grayson Waller para luchar en el house show del 28 de diciembre, sin embargo, está programado para estar en ringside durante la luhca entre su compañero de equipo, Austin Theory, y Kevin Owens. Como siempre, continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos novedades.