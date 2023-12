«(…) Quiero asegurarme de que esté lista. La idea es que la expusimos, la hicimos visible, la gente comprende, está esperando y emocionada por su llegada. Cuando lo haga, será masivo. Nos aseguramos de que cuando esté lista, no quiero que la pongan en una situación que nunca haya visto antes. (…) Cuando ella dice, ‘estoy lista’, yo estoy listo«. Esto decía Triple H de Jade Cargill tras Survivor Series 2023.

Posteriormente, nos enterábamos de que la exluchadora de WWE está entrenando en el Performance Center uno o dos días a la semana, que no existe una fecha oficial para que de comienzo a su carrera como Superestrella, y que en la compañía la ven como un talento de futuro y no tienen prisa por incluirla en la programación.

A mi fi tell yu, I’d rather make money 💰❄️🇯🇲 pic.twitter.com/mOTFazdGC0 — Jade Cargill (@Jade_Cargill) December 4, 2023

► Jade Cargill pide paciencia

Ahora -a través de su reciente entrevista con el Dallas Morning News- es ella quien habla. Jade Cargill pide paciencia al Universo WWE. Y también pone los dientes todavía más largos a los fanáticos adelantando que este tiempo no se debe a que haya algún inconveniente sino porque va a causar un gran impacto cuando suene la campana y debe prepaparse de la manera adecuada.

«Así que quieres que revele lo que estamos planeando, parece. [Risas] Así que escucha, creo que la base de fans debería tener paciencia. Creo que tienen que entender que estamos creando un diamante. Estamos construyendo algo que será un legado. Estamos creando algo que generará ecos y ondas no solo en la cultura de la lucha libre, sino también en la cultura popular y más allá. Me están preparando para el éxito, no deberías apresurar el éxito«.

«He estado en la televisión frente a miles de personas varias veces, una cosa que sé hacer es entretener a la multitud. Nadie, absolutamente nadie, puede decir lo contrario. Puedo hacer eso. El Universo de la WWE sabe exactamente lo que está haciendo. Confío en ellos. Creo en este sistema. Cuando me vean en ese ring, entiendan que no hay vuelta atrás. [WWE] cree en todo lo que estoy haciendo, me ha dado todo lo que podría imaginar. Estaré lista. Ya estoy lista. Pero, nuevamente, es a mi manera, y todos deberían tener paciencia. Cuando llegue, simplemente entiendan que estoy tomando el control».