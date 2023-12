A pesar de su rivalidad, Santos Escobar tiene una gran opinión sobre Dragon Lee, la nueva sensación de WWE. El joven enmascarado de México está ascendiendo meteóricamente en la compañía, siendo el actual Campeón de Norteamérica y continuando mostrando su destreza en NXT, pero también dando sus primeros y poderosos pasos en SmackDown. Está enamorando a todo el mundo e incluso su exoponente en Survivor Series ve lo que puede ser en el futuro.

«Dragon Lee va a ser una estrella importante. Es bastante evidente que tiene algo especial. Ha estado en el roster principal durante menos de dos meses y ya tuvo su primer combate individual en un evento en vivo importante. Tenemos una química increíble. Triple H lo mencionó en la conferencia de prensa después. Dos luchadores de la escena de la lucha libre que aportan más que simplemente ser dos luchadores de lucha libre», dice Santos Escobar en Wrestling With Freddie with Freddie Prinze Jr.

Santos Escobar también tiene un futuro tremendamente brillante en WWE. Él lleva más tiempo, no ha ascendido tan rápido, pero en la actualidad es una pieza importante del main roster y puede que pronto sea el retador al Campeonato de Estados Unidos. Además, durante el SmackDown de esta semana presentó a Ángel Garza y Humberto Carrillo como sus dos nuevos aliados, como su «nueva familia» después de haber traicionado a Cruz del Toro y Joaquin Wilde.

Por otro lado, en el mismo programa, Dragon Lee retuvo el Campeonato de Norteamérica de NXT ante Butch en una lucha fantástica. Ambos no están rivalizando pero mientras el mexicano se mantiene activo el británico está buscando su hueco después de que Ridge Holland lo traicionara. Aún queda por ver qué sucede con Sheamus cuando vuelva a la programación de WWE. Puede que los dos sigan formando equipo o cada uno vaya por su cuenta.

NO WAY! @AngelGarzaWWE and @humberto_wwe just helped @EscobarWWE move one step closer to @LoganPaul's #USTitle! 🫢🇺🇸#SmackDown pic.twitter.com/ewIfQ3raOD

— WWE (@WWE) December 23, 2023