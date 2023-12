The Rock podría ser la sorpresa para Elimination Chamber

The Rock es una de las estrellas más grandes e influyentes en el mundo de la lucha libre profesional. Si bien ya está retirado, pero los fanáticos no lo han olvidado, e incluso fue muy bien recibido cuando hace un par de meses hizo una aparición especial y sorpresiva en un episodio de SmackDown junto a Pat McAfee. Sin embargo, cuando la huelga de guionistas llegó a su fin, The Great One ha vuelto a sus actividades habituales en el mundo del cine, aunque recientemente insinuó que podría hacer una nueva aparición en WWE pronto, sin precisar mayores detalles.

► Funcionarios locales quieren llevar a The Rock a Australia

A pesar de que muchos apuntan la posiblidad de que The Rock pueda estar presente en WrestleMania 40, lo cierto es que es una posibilidad lejana, y es casi improbable que vaya a competir en el ring (no lo ha hecho desde WrestleMania 32). No obstante, hay quienes pugnan por tenerlo de vuelta por una noche, antes del show de shows.

Según informó recientemente el diario The West Australian, ejecutivos de la región de Australia Occidental planean presentar una oferta a WWE para que The Rock haga una aparición en Elimination Chamber, que se llevará a cabo en febrero del próximo año en Perth, Australia.

«Los funcionarios de turismo lanzaron una oferta temprana para atraer a la megaestrella de Hollywood y ex luchador Dwayne “The Rock” Johnson a Perth como parte de las negociaciones con la WWE para un evento en WA.

En correos electrónicos obtenidos por The Sunday Times bajo las leyes de libertad de información, funcionarios de turismo plantearon una serie de preguntas sobre el acuerdo con la WWE, incluso si podrían atraer estrellas para Elimination Chamber en el Estadio Optus el 24 de febrero.»

Elimination Chamber 2024 será el primer evento premium de WWE que lleve a cabo en Australia y las autoridades locales quieren botar la casa por la ventana, con la finalidad de atraer los ojos de todo el mundo hacia la región de Australia Occidental. Habrá que ver si se concreta o no una aparición de The Rock en WWE.