Bad Bunny impacta con movimientos de lucha en video musical

El talentoso cantante y luchador profesional Bad Bunny, cerró el año 2023 de la mejor manera, pues lanzó a través de su canal de YouTube el video de su canción titulada NO ME QUIERO CASAR, el cual, en menos de 24 horas, ya tiene más de dos millones y medio de visitas.

Y en el mundo de la lucha libre, este video se ha vuelto viral entre los aficionados, debido a que hay una escena en donde El Conejo Malo se acuerda de la lucha. Podemos ver al ex Campeón 24/7 WWE, Bad Bunny, rodeado de seis mujeres en una cama.

De un momento a otro se formó una pelea de almohadas, y Bad Bunny aprovechó para mostrar su talento en el ring.

Bad Bunny, jugando, atacó a algunas de estas mujeres con una spear, un powerbomb y un splash. Este es el clip del momento, que ya tiene más de 17 mil «Me gusta» en una cuenta de X que lo subió:

Bad Bunny was in a room full of bad bitches and started doing wrestling moves on them 🤣

This man really loves wrestling

pic.twitter.com/zQagJVKmBc

— CC The Catfish (@sheslaydaily) January 1, 2024