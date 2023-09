«Lo odiaba porque si bien el linaje que tenía me dio la oportunidad de al menos tocar la puerta, quería tener mi propia identidad, mi propio espacio. Así que estaba muy orgulloso de venir de donde vengo, con mi papá y mi abuelo, con la lucha libre de toda mi familia. Pero todavía quería mi propio espacio, así que les dije que lo odiaba. Él (Vince McMahon) dijo: ‘Está bien, genial, bueno ese es tu nombre’. Y yo dije: ‘Está bien’. Así que lo asumí y ese fue el nombre que se me quedó». Un par de años atrás, The Rock confesaba que odiaba su personaje de Rocky Maivia.

► La petición de The Rock

Tanto era así que fue él mismo quien pidió a Vince McMahon cambiar a rudo para dejarlo atrás, como da a conocer Nick Khan en el pódcast de Bill Simmons. La verdad es que si bien aquella fue una parte necesaria de su carrera, fue una decisión totalmente acertada abrir un nuevo capítulo para desplegar todo el talento de La Roca.

«Cuando The Rock llegó como Rocky Maivia, un luchador de tercera generación, sonriendo con las borlas en sus brazos, recibió abucheos en todo el lugar. Incluso peor que los abucheos, no obtuvo respuesta alguna. Fue lo peor. Y luego, de repente, y he escuchado esta historia de ambas personas involucradas, la historia por separado, de Vince y de Dwayne Johnson. Dwayne y Vince tuvieron una conversación en el Madison Square Garden. Nuevamente, The Rock era un babyface. Y The Rock dijo: ‘Déjame salir, déjame hacer mi cosa, déjame hablar como hablo’. Y Vince dijo algo así como: ‘Hazlo. Adelante, ve por ellos’. Fue esa noche, cuando los cánticos de ‘Rocky sucks’ ya habían comenzado y todas esas cosas, donde él realmente brilló y The Rock tomó impulso».