El gran gesto de The Rock hacia la familia de Bray Wyatt

Hace un par de semanas,el mundo de la lucha libre se vio impactado al conocer la triste noticia de la muerte de Bray Wyatt, quien falleció debido a complicaciones cardiacas. Las muestras de afecto no se hicieron esperar, y evidentemente algunos lo recuerdan de buena manera y hasta le han rendido homenajes a su modo. Wyatt deja atrás a su prometida JoJo Offerman y a cuatro niños.

El nombre de Dwayne «The Rock» Johnson es conocido en todas partes por ser una de las estrellas más grandes e influyentes en el negocio de la lucha libre profesional. Ha tenido mucho éxito tanto en WWE como en la pantalla grande y es conocido por ayudar a quienes lo necesitan y eso incluye a los luchadores profesionales. Bray Wyatt falleció hace un par de semanas y parece que The Great One hizo todo lo posible para ayudar a la familia de Wyatt después de su fallecimiento.

Precisamente, la hermana de Bray Wyatt, Mika Rotunda, recurrió a su cuenta de Twitter y le agradeció enormemete a The Rock por ayudar a su familia durante las últimas dos semanas.

Publicly, my family would like to thank @therock for his kindness, condolences & love the past two weeks.

Like he did all people— Windham had a positive impact on him too. And DJ has kept our fridges and homes (yes plural), filled with meals and groceries

Love you, ohana. ❤️

— Mika Rotunda (@MikaRotunda) September 10, 2023