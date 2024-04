¿Qué hubiera pasado con WrestleMania XL de no haber estado The Rock? O con el resto de la programación de WWE durante los meses en que «The Final Boss» estuvo involucrado de no haberlo hecho. Nunca lo sabremos. Pero Shane Helms no cree que le quitara la oportunidad a nadie.

► «The Rock no le quitó nada a nadie»

«Bueno, en primer lugar, The Rock no está ocupando el lugar de nadie. El lugar de The Rock está asegurado. Si él quiere aparecer, ese es su lugar. Así es como funciona y la gente tiene que entenderlo. Es lo mismo en cualquier forma de entretenimiento. Vas a un club de comedia. Si aparece Dave Chappelle, alguien puede ser desplazado. Así es como funciona. Es simplemente así.

«Cuando tienes el nivel, ya sabes, las estrellas tienen influencia. Por eso son estrellas. Buena metáfora ahí. Y cuando tienes la influencia que tiene The Rock, eso atraerá miradas externas y la atención que él atrae, hombre. Eso es parte del juego y tienes que aprender a aceptarlo«, explica el veterano en Behind the Turnbuckle.

Sin The Rock, Cody Rhodes y Roman Reigns hubieran sido estelares en el gran evento de todas maneras. Obviamente, no habría habido la lucha de parejas como cierre en la Noche 1. Quizá se hubiera dado entonces Seth Rollins contra Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Hubiera sido interesante de descubrir, dicho desde el presente, pues probablemente nadie cambiaría todo lo que sucedió con «The Final Boss». Y todo lo que está por suceder.

