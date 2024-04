¿Volverá a luchar The Rock en el 2024?

The Rock volvió a competir dentro del cuadrilátero este año en el estelar de la primera noche WrestleMania 40 después de no luchar en un combate completo durante más de una década y, pese al tiempo de inactividad, lució de buena manera haciendo equipo con su primo Roman Reigns para derrotar a Cody Rhodes y Seth Rollins, lo cual permitiría que el combate estelar de la segunda noche entre Reigns y Rhodes sea uno con reglas de The Bloodline. Al final del día, más allá de los resultados, el trabajo de The Final Boss en estas últimas semanas fue excepcional, y recibió las felicitaciones por parte de Triple H.

► The Rock lucharía contra Cody Rhodes en WrestleMania 41

La última vez que los fanáticos vieron a The Rock fue durante el episodio de RAW de la semana pasada, donde tuvo un segmento promocional con Cody Rhodes, anunciando que se ausentará de las pantallas en el futuro previsible, pero dejando en claro su intención de ir por el Campeonato Universal Indisputable WWE y del propio Rhodes.

Según informó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, The Rock podría enfrentarse a Cody Rhodes en WrestleMania del próximo año, aunque esto no ha sido confirmado explícitamente por parte de The Final Boss. Además, Meltzer señaló que existe la posibilidad de que The Rock pueda participar en un combate a finales de este año (con un rival distinto), dejando su combate con the American Nightmare para WrestleMania 41, independientemente de si Rhodes es el campeón en ese momento.

”Sin decirlo directamente, Dwayne Johnson indicó lo mismo que nos dijeron, que lo más probable es que se enfrente a Rhodes en WrestleMania del próximo año. Nos dijeron que existía la posibilidad de que participara en un combate a finales de este año, pero el combate contra Rhodes era tentativamente para WrestleMania, independientemente de que Rhodes fuera campeón o no”.

Cody Rhodes también cree que el éxito de la WWE atraería a The Rock a regresar a la WWE, teniendo en cuenta que actualmente es directivo de TKO. De todos modos, tendremos que esperar y ver cuándo The Final Boss regresará para tener un nuevo combate en WWE, después de todas las reacciones positivas que causó durante su participación en WrestleMania 40.