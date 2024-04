Cody Rhodes: «Ya estoy esperando a The Rock»

The Rock avisó a Cody Rhodes en el WWE RAW posWrestleMania XL que cuando vuelva será para enfrentarlo. El Campeón Indiscutible ya lo está esperando. Se desconoce cuando podrían verse las caras en un mano a mano pero parece un combate perfecto para SummerSlam. Y si «The Final Boss» no vuelve en 2024, para WrestleMania 41. Mientras tanto, «The American Nightmare» dedica unas palabras a este futuro choque.

► Cody Rhodes espera a The Rock

«Yo no fui a Hollywood. Hollywood ha venido a mí en forma de The Rock, Dwayne Johnson. Parece tener una especie de obsesión conmigo. Estoy esperando su regreso. Después de WrestleMania, luchamos el sábado, y el domingo fue su siguiente combate. Apareció el lunes en Raw; tuvimos un pequeño momento donde estaba esperando que regresara en este punto. Aparentemente, él me está buscando.»

«Quiero decir que sí (que van a enfrentare). Realmente dependerá de si puedo ser un buen campeón, un gran campeón. Roman Reigns fue un gran campeón. ¿Será suficiente para atraer a The Rock? Eso es lo que ha sucedido aquí. The Rock puede decir que hizo que la lucha libre volviera a ser genial. Tal vez lo haya hecho en primer lugar, pero esta etapa es de toda una nueva generación y vestuario. Seth Rollins, Becky Lynch, yo mismo, Rhea Ripley, todas estas personas. Cuanto más mantengamos este nivel, mejor lo hagamos, más posibilidades tendremos de atraer a The Rock de vuelta al ruedo. Me gustaría verlo. Hemos tenido un combate en equipo juntos. El combate individual es definitivamente algo que los fans esperan ver.»

¿Quieres saber más de Cody Rhodes?