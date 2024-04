A los veteranos hay que respetarlos es una de las máximas de la lucha libre profesional. No vale todo, es decir, los malos comportamientos siguen siéndolo aunque sean obra del más veterano de todos. Entre medias podríamos introducir los problemas personales de CM Punk con Jack Perry. ¿Hablamos de un luchador experimentado pasándose de la raya? ¿De un joven que no respeta a los mayores? ¿Acaso de ambas situaciones? ¿O de ninguna?

► Rikishi de Jack Perry vs. CM Punk

Si le preguntamos a Rikishi, «The Scapegoat» debió haber respetado al «Best in the World». El miembro del Salón de la Fama de la WWE comparte su opinión sobre la disputa entre ambos en el backstage de All In 2023 en el pódcast Off the Top.

«Veo un nivel de falta de respeto en eso. CM Punk ha allanado el camino en el circuito independiente, ha estado ahí durante, ¿qué, 15 años? Sea el tiempo que sea, hombre. No tiene la misma edad que ese joven. Entonces, sea cual sea el drama que haya, cuando regresas y estás hablando con [un veterano], a veces tienes que morderte la lengua y mostrar respeto a los más mayores porque todavía puedes aprender algo de CM Punk.»

Al final, los dos luchadores han separado sus caminos y están teniendo éxito alejados el uno del otro, con CM Punk volviendo por todo lo alto a la WWE, aunque en estos momentos se encuentra lesionado, y Jack Perry habiendo dado sus primeros pasos en NJPW y abriendo un nuevo capítulo en AEW como una nueva estrella en ascenso.

