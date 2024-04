Corey Graves: «The Rock es un superhéroe»

The Rock volvió a competir dentro del cuadrilátero este año en el estelar de la primera noche WrestleMania 40 y, pese al tiempo de inactividad, lució de buena manera haciendo equipo con su primo Roman Reigns para derrotar a Cody Rhodes y Seth Rollins, lo cual permitiría que el combate estelar de la segunda noche entre Reigns y Rhodes sea uno con reglas de The Bloodline. Más allá de los resultados obtenidos, el trabajo de The Final Boss en estas últimas semanas fue excepcional, y recibió las felicitaciones por parte de Triple H.

► Corey Graves elogió a The Rock

El reciente regreso de The Rock a la lucha libre ha sido considerado como una de las mejores rachas de su exitosa carrera, innovando nuevamente su personaje con su carisma único. El comentarista de SmackDown, Corey Graves, habló sobre cómo se siente estar cerca de The Final Boss durante un episodio reciente de The Gunz Show, y explicó sobre cómo The Great One es similar a un superhéroe.

«The Rock es como un superhéroe de la vida real. Es físicamente enorme; su sonrisa literalmente ilumina una habitación desde el otro lado. The Rock tiene presencia y carisma».

«Cuando estás en la misma habitación o incluso en el mismo estadio, como muchos de los fans han aprendido recientemente, cuando dice que es ‘El hombre más electrizante’, no hay mejor manera de describirlo porque cuando su música suena, es como si la electricidad corriera por la arena y disparara a todos fuera de sus asientos inmediatamente, de forma instintiva».

El comentarista de la marca azul recomendó que los fanáticos volvieran a ver las imágenes de The Rock haciendo su entrada en su reciente etapa, afirmando que su conexión con los fanáticos es inconfundible, y se siente agradecido por ello. Seguramente muchos fanáticos también estarán de acuerdo con lo dicho con Corey Graves.

De momento, se desconoce cuándo The Rock volverá al ring, pero las especulaciones sobre un combate contra Cody Rhodes en el futuro están sobre la mesa, y probablemente este pueda darse en WrestleMania 41.