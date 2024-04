Triple H alabó el trabajo de The Rock rumbo a WrestleMania 40

The Rock volvió a competir dentro del cuadrilátero este año en el estelar de la primera noche WrestleMania 40 después de no luchar en un combate completo durante más de una década y, pese al tiempo de inactividad, lució de buena manera haciendo equipo con su primo Roman Reigns para derrotar a Cody Rhodes y Seth Rollins, lo cual permitiría que el combate estelar de la segunda noche entre Reigns y Rhodes sea uno con reglas de The Bloodline.

Actualmente, «The Final Boss» se aleja una vez más de la programación de la WWE, prometió volver en otro momento para continuar su historia con Cody Rhodes, pero se llevó un buen premio en forma de 96 mil acciones de TKO.

► Triple H se divirtió trabajando con The Rock

A Triple H se le preguntó sobre su experiencia trabajando nuevamente con The Rock rumbo a WrestleMania 40 durante el Congreso Mundial de Deportes de SBJ. The Game reveló que se divirtió muchísimo trabajando con su antiguo enemigo y elogió a «The Final Boss» por su amor por la lucha libre.

“Sólo puedo imaginar lo que sigue para The Rock. Tiene sus manos en casi todo. Estábamos encantados de tener a Rock involucrado. Cuando se puede decir que la estrella más grande del mundo quiere ser parte de lo que hacemos de una manera significativa y quiere hacerlo de una manera en la que no diga simplemente: ‘Oye, entraré, dime’. qué hacer, haré esto.’ Todos sus recursos, todo su poder cerebral, toda su creatividad, su marca, todo. ‘Quiero invertir en esto y hacer que sea un viaje increíble para nuestros fans’. No hay nada mejor que eso. Su llegada, en todos los ámbitos, si me hubieras dicho al comienzo de las conversaciones que íbamos a obtener la versión heel de The Final Boss de The Rock, habría dicho que estabas loco, pero ese es su nivel de compromiso. Se va, hace algunas películas ahora, pero como dijo hace una semana, volverá y será un gran viaje cuando regrese”.

“Está en su ADN, es lo que es como ser humano. A él le encanta. Puedes verlo en su pasión por ello. Puede que vaya en un millón de direcciones diferentes, pero en el momento en que entra en nuestro mundo, se involucra con nosotros. Tuve la suerte de trabajar con él durante los años 90 y 2000. Fue genial volver a estar juntos y hacer esto juntos de forma creativa. Tuve un gran tiempo.»