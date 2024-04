Will Ospreay derrotó a Claudio Castagnoli rumbo a Dynasty

Preparándose para su combate ante Bryan Danielson en Dynasty, Will Ospreay se enfrentó a otro integrante del Backpool Combat Club, Claudio Castagnoli.

El integrante del BCC comenzó atacando rápidamente, aunque Ospreay intentó responder con movimientos veloces, fue detenido por el suizo.

Ospreay desplegó sus mejores movimientos aéreos para evitar ser detenido por Castagnoli, quien intentaba neutralizar los ataques con golpes contundentes para mantenerlo en la lona. Impresionantemente, Claudio tomó el control con ataques poderosos, impidiendo que su rival pudiera ejecutar sus movimientos aéreos.

Sin embargo, Will encontró un segundo aire y regresó con sus característicos ataques aéreos, resistiendo los golpes de su oponente y buscando la manera de superarlo.

Castagnoli se mantuvo firme para evitar que la situación se le fuera de las manos. Después de un antebrazo, intentó un Swing, pero Ospreay se liberó y, con un vuelo y un golpe contundente, puso fin al combate.

Al final, The Don Callis Family aparecieron para atacar a Claudio, aunque Will Ospreay no intervino. Afortunadamente, Jon Moxley llegó para salvar a su amigo.

Al final, Will Ospreay se encaró con la familia de Don Callis a quienes les reclamó su intervención.

.@WillOspreay is NOT happy with what just happened with the Don Callis Family and the BCC#AEWDynamite pic.twitter.com/GXc0uymyoj

— AEW on TV (@AEWonTV) April 18, 2024