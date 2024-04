The Acclaimed y Bang Bang Gang por títulos de tríos ROH y AEW en Dynasty

La rivalidad entre The Acclaimed y Bang Bang Gang sigue en aumento, al punto de que se enfrentarán cara a cara en Zero Hour en Dynasty.

Ambos equipos han mantenido una larga rivalidad y aunque en un momento tuvieron una alianza, su ruptura desató un enfrentamiento aún más intenso.

Durante AEW Dynamite, Jay White y los Gunns desafiaron a The Acclaimed por el Campeonato de Tríos de AEW, y además propusieron poner en juego el mismo título pero de ROH. El desafío fue aceptado.

Así, en Zero Hour se llevará a cabo el enfrentamiento definitivo donde solo un equipo se llevará todo.

The #AEW World Trio’s Champions The Acclaimed & Daddy Ass have a message for the Bang Bang Gang!

