Sanga critica a la WWE tras haber sido despedido

Hace unos días, Sanga fue despedido de la WWE junto a Jinder Mahal, Xia Li, Veer Mahaan y Xyon Quinn. Si bien el único de ellos que fue Campeón WWE tuvo sus momentos a primeros de 2024, ninguna de las salidas fue una sorpresa pues realmente no estaba teniendo ninguna relevancia en la programación. Ahora cada uno tendrá la oportunidad de demostrar su valía en otro sitio, ya sea una empresa de renombre o la escena independiente, y quizá ganarse el regreso.

Mientras, continuamos con Sanga pues en una reciente publicación en redes sociales reprende a la WWE por cómo están operando con respecto al mercado de la India, de dónde es tanto él como Veer Mahaan. Considera que ni con ellos ni con su tierra lo están haciendo de la mejor manera.

«Cuando hablamos de audiencia, buscamos que provenga de India. Queremos tener audiencia en Facebook de India, lo mismo ocurre con las vistas en YouTube y en televisión. Pero, cuando se trata de talento de India, no se le está dando el estímulo necesario […] Es triste, pero es importante entender que venimos de un país con 1.4 mil millones de personas, y ellos nos apoyan a ustedes y a nosotros, quieren ver a atletas talentosos de su propio país representados y trabajando a nivel internacional […] Duele escuchar esto o pensarlo, pero su empresa no cuenta con ningún atleta de India«.

We are all always positive, and we expect everyone to be super positive🙏😊

Jai Hind 🇮🇳#proudtobeindian #thankyou pic.twitter.com/8XnnBiQVsk

— Saurav Gurjar (@Sanga_WWE) April 20, 2024