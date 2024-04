Grayson Waller: «La lucha libre volvió a ser genial»

The Rock volvió a competir dentro del cuadrilátero este año en el estelar de la primera noche WrestleMania 40, haciendo equipo con su primo Roman Reigns para derrotar a Cody Rhodes y Seth Rollins. Además, fue muy influyente en la rivalidad que tuvieron The America Nigthmare y The Tribal Chief, y se ganó muchos elogios por aquello, a lo cual hay que sumarle la gran reacción que ha existido por parte del público, llenando las arenas donde ha estado The Final Boss.

► Grayson Waller analiza la realidad actual de WWE

Muchos elogiaron el reciente regreso de The Rock a la WWE y atribuyeron sus segmentos promocionales a un cambio en la lucha libre profesional y a hacer que el deporte «vuelva a ser genial»; como por ejemplo, Grayson Waller quien apareció recientemente en Going Ringside, y que además comentó sobre los nuevos aires en la industria bajo la administración de Triple H, y sobre cómo todos han contribuído para «convertir» a los espectadores en fanáticos.

«No está equivocado, no está equivocado. ¿Los últimos cuatro, cinco meses? Cualquiera que haya estado en una arena sabe que la lucha libre vuelve a ser genial. La vibra es diferente. WrestleMania fue fantástico porque WrestleMania no era sólo lucha libre«.

«The Rock tiene razón, vuelve a ser genial. Tengo muchos amigos en casa que no lo han visto en mucho tiempo y me envían mensajes diciendo que lo están viendo de nuevo y me encanta escuchar eso«.

«(El público) Se quedan para ver a A-Town Down Under. Se quedan para ver a Jey Uso. Se quedan para ver a Sami Zayn. Se quedan por todos estos otros muchachos. Este no es solo un espectáculo del evento principal, de arriba a abajo, de principio a fin. En este momento, en mi opinión, la WWE es la mejor que jamás haya sido«.