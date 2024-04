Jade Cargill y Trick Williams son dos de las nuevas estrellas de la WWE. Salvando las distancias entre ambos. Y de la misma manera en que la luchadora quiere ser la Campeona Mundial cuando Rhea Ripley vuelva de su lesión -«Mami» tuvo que dejar vacante el título que esta próxima noche en Raw encontrará una nueva dueña- también confía en que el luchador gane el Campeonato NXT en su próxima oportunidad, que será tan pronto como mañana en la primera semana del especial Spring Breakin’.

► Jade Cargill apuesta por Trick Williams

I know what I’m watching Tuesday, how bout ya’ll? pic.twitter.com/3NANRHIKhP — Jade Cargill (@Jade_Cargill) April 21, 2024

«Con el draft acercándose, estoy vigilando todas las marcas, incluyendo NXT. Me interesa especialmente la lucha entre Trick Williams y The Mad Dragon por el Campeonato de NXT. Si tuviera que apostar, pondría mi dinero en ‘Whoop That Trick‘.»

Entonces, Ilja Dragunov estará poniendo en juego un reinado como Campeón NXT que cuenta con 205 días y 6 defensas titulares, una de las cuales ya fue ante Trick Williams, en Vengeance Day 2024. En cambio, no se sabe cuando Jade Cargill va a luchar por su primer título en la WWE.

► El menú de NXT Spring Breakin’ 2024

23 de abril

No Quarter Catch Crew will battle it out with The D'Angelo Family in a Six-Man Tag Team Match THIS TUESDAY at #NXTSpringBreakin! 📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/lZ0aiKreYL — WWE NXT (@WWENXT) April 21, 2024

24 de abril

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Oba Femi (c) vs. Ivar.

Oba Femi (c) vs. Ivar. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Axiom y Nathan Frazer (c) vs. Authors of Pain (Akam y Rezar) (con Scarlett, Karrion Kross y Paul Ellering).

Axiom y Nathan Frazer (c) vs. Authors of Pain (Akam y Rezar) (con Scarlett, Karrion Kross y Paul Ellering). NXT UNDERGROUND MATCH: Natalya vs. Lola Vice.

This is personal. @SolRucaWWE and @BDavenportWWE will battle it out in an Anything Goes BEACH BRAWL This Tuesday at Week One of #NXTSpringBreakin! 📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/44DeCO1M6f — WWE NXT (@WWENXT) April 20, 2024