The Rock lamenta no haber sido nominado al Oscar

La película biográfica del peleador de la UFC, Mark Kerr, «The Smashing Machine», fue claramente un proyecto muy personal para Dwayne «The Rock» Johnson, quien interpretó a Kerr. Desafortunadamente para The Rock, la película no logró recuperar su presupuesto y fracasó en taquilla, a pesar de las críticas favorables y las nominaciones al Globo de Oro tanto para Johnson como para su coprotagonista, Emily Blunt.

►The Rock fracasa con The Smashing Machine

Aunque la película biográfica que interpretó The Rock no cumplió con las expectativas, había un reconocimiento especial que buscaba con «The Smashing Machine» que personalmente decepcionó al luchador, ya que durante una entrevista reciente con Esquire, mencionó que esperaba tener alguna nominación a los premios Óscar.

«Hubiera sido increíble ser nominado al Óscar. Me di cuenta muy pronto de que es raro llegar a este punto, donde incluso se habla de estas nominaciones».

«Ojalá hubiera sucedido. Pero no sucedió. Pero en ningún momento pensé: ‘Oh, eso no importa'». Siempre pensé que era importante. Y me ha impulsado a seguir adelante con fuerza, a decir: «¡Volvamos al trabajo!».»

A diferencia de las demás películas hastaque The Rock ha protagonizado a la fecha, «The Smashing Machine» puso a prueba sus dotes dramáticas, a pesar de que previamente había dudado en involucrarse en el proyecto, aunque finalmente se convirtió en algo muy importante para él a medida que avanzaba la producción. La película sí recibió una nominación al Óscar por su equipo de maquillaje.

Dicho esto, es probable que The Rock intente sacar adelante otro proyecto digno de un Óscar en algún momento, e incluso el miembro de la junta directiva de TKO se encuentra en las primeras etapas de producción de un drama criminal ambientado en Hawái, dirigido por el ganador del Óscar Martin Scorsese.