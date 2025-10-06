The Rock fracasa con The Smashing Machine

El pasado fin de semana, se estrenó en Estados Unidos la nueva película de los reconocidos actores Emily Blunt y Dwayne Johnson, denominada The Smashing Machine, una película que narra la vida y obra de Mark Kerr, peleador de MMA, pionero en el arte y una de las más emblemáticas figuras del UFC, quien también se vio envuelto en adicciones.

Y es que, si bien los fans le habían dado una gran puntuación en Rotten Tomatoes y recibió 15 minutos seguidos de aplausos en el Festival de Cine de Venecia, así como muchos comentarios de personas diciendo que esta era la mejor actuación que había hecho La Roca hasta el momento, toda esta expectativa no se tradujo en éxito taquillero.

► The Rock sale de su zona de confort y obtiene su primer gran fracaso de taquilla

De hecho, el primer fin de semana de la cinta en Estados Unidos, tan solo debutó obteniendo 6 millones de dólares. Esta fue la taquilla de estreno más baja en la historia de la carrera actoral de The Rock. A24 invirtió 150 millones de dólares en la producción de la película, por lo cual, claramente, es un gran fracaso.

Sin embargo, muchos expertos en el mundo del cine dicen que si la película logra convencer y ser nominada a los Óscars, sus ingresos económicos mejorarían, pues más personas irían a verla al cine.

Otros tantos también recordaron cómo la película Moonlight, también de A24 y estrenada en 2016, también fue un fracaso taquillero en su debut, pero luego mejoró y logró ganar el Premio Globo de Oro 2016 a Mejor película dramática y no solo eso, cino que se llevó tres Óscar. Uno a Mejor película, otro a Mejor actor de reparto y otro a Mejor guion adaptado.