WWE ha anunciado otro gran combate para este viernes en SmackDown. Se trata de un combate por el Campeonato de Parejas SmackDown. Kofi Kingston y Big E, representando a The New Day, defenderá dicho tìtulo en contra de Shinsuke Nakamura y Cesaro, quien llevan bastante tiempo buscando coronarse con este título.

Este combate titular nació porque Nakamura logró vencer a Kofi Kingston en el show de SmackDown. Así lo reportamos en nuestra cobertura:

Suena la campana y Kofi conecta un dropkick y arrincona a Nakamura contra el esquinero. Nakamura está en el borde del ring, Kofi toma impulso y con otro dropkick, lo envía afuera.

Kofi va por un tope, pero Nakamura se aleja y el de New Day se detiene. Kofi se baja y es sorprendido por Nakamura. Nakamura busca enviarlo contra la barrera, pero Kofi lo revierte y lo hace estrellarse contra el plexiglas. Big E se le rie en la cara.

