The Miz se burla de Seth Rollins tras fingir su lesión

Seth Rollins fingió una lesión de rodilla en el reciente Saturday Night’s Main Event, y tomó a todos con la guardia baja para realizar la «Estrategia del Siglo» en SummerSlam, ganando el Campeonato Mundial de Peso Completo al canjear su maletín de Money in the Bank contra CM Punk.

► The Miz reconoce la estrategia de Seth Rollins

Durante una entrevista reciente en The Rich Eisen Show, The Miz no desaprovechó la oportunidad para comenzar fingiendo que se había lesionado la rodilla caminando con muletas, afirmando que durante una grabación previa del SmackDown del viernes anterior, escuchó un crujido en la rodilla. Dijo que resultó estar rota, que fue a Birmingham para una evaluación y que le dijeron que estaría fuera de la WWE por un tiempo considerable. Luego, describió su (fingida) situación como algo con lo que tenía que lidiar día a día, pero contó su estrategia: aparecer en The Rich Eisen Show para generar simpatía y regresar un mes después para sorprender a todos convirtiéndose en Campeón Mundial.

«Me vieron llegar cojeando y les tengo malas noticias. El viernes pasado en SmackDown, en una grabación previa, escuché un crujido en la rodilla y me la rompí. Fui a Birmingham y les dije que tenía la rodilla rota y que, lamentablemente, estaré fuera de la WWE por un tiempo considerable.

¿Cómo me siento? Es algo con lo que hay que lidiar, tomarlo día a día. Ya estoy intentando, con suerte, estar en una posición donde pueda fingir una lesión y venir al Show de Rich Eisen y hacer que todos me tengan cariño, y luego, un mes después, volver a engañarlos y convertirme en Campeón Mundial.»

«Así que quizás si finjo una lesión al venir aquí, quizás en un mes sea Campeón Mundial. ¿Y saben qué? ¿Por qué no lo hace todo el mundo? Por cierto, cuando Seth Rollins hizo eso, le escribí. Vi lo que le pasó, me recordó a cuando estaba en el ring con Kane y estuvo fuera un año. Pensé: «¡Dios mío, mi amigo, estará fuera por un tiempo considerable!». Casi se me saltan las lágrimas al verlo. Le escribí y le dije: «Oye, amigo, estás en mis oraciones, esperando una pronta recuperación», y me envió un corazón.»

«Si alguna vez me lesionara, que no me lesiono, tampoco querría hablar de ello. Así que creí en todo lo que hacía. Creí que este hombre estaba lesionado. Así que dije: «¿Saben qué? Voy a presentar el Show de Rich Eisen y quizás me dé algo de energía para ganar un Título Mundial, entonces lo haré». Si llega a un punto en el que… Finge una lesión y, de repente, ¡zas!, ganas, y entonces me toca a mí.«

La burla de The Miz viene después de que se conociera que varias personas dentro de la WWE (incluyendo luchadores) estaban molestos por la artimaña de la lesión de Seth Rollins. En todo caso, The Miz no desaprovechó la oportunidad para expresar su punto de vista sobre la situación.