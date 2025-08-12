WWE NXT 12 DE AGOSTO 2025 .— Nia Jax apareció en NXT la semana pasada, derrotando en mano a mano a Thea Hail. Después de esa lucha fue entrevistada en medio del ring, hasta donde llegó a encararla Lash Legend. La confrontación verbal pasó al plano físico, y no quedó de otra que programarlas en un choque directo, pues ambas tienen la clara intención de demostrar quién es la verdadera fuerza dominante en el elenco femenil de WWE. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida

El Campeón NXT, Oba Femi, se unirá al Campeón Mundial TNA, Trick Williams, a Je’Von Evans y a Moose para enfrentar en un duelo de cuatro contra cuatro a DarkState, Dion Lennox, Cutler James, Saquon Shugars y Osiris Griffin.

Fallon Henley y Jacy Jayne, integrantes de Fatal Influence, se medirán con Kelani Jordan y Lola Vice.

Además, Joe Hendry y Charlie Dempsey combatirán en mano a mano.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro