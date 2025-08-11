WWE RAW 11 DE AGOSTO 2025 .— Iyo Sky está decidida a recuperar el título que perdió cuando Naomi canjeó su maletín Money in the Bank en Evolution para convertirse en Campeona Mundial. Naomi ya tuvo una exitosa defensa en SummerSlam ante Rhea Ripley y la misma Sky, pero este duelo promete ser más difícil, pues nunca ha podido derrotar a la japonesa en mano a mano. Quien salga del encordado como campeona, tendrá que exponer la corona ante Stephanie Vaquer en Clash in Paris, lo cual le añade aún más interés a este combate. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Centre Videotron, en Quebec City, Quebec, Canadá.

Becky Lynch se enfrentará a Maxxine Dupri en un mano a mano que surge tras un altercado en backstage entre ellas y Natalya. La lucha promete ser una prueba de fuego para Dupri.

Sami Zayn y Rusev se enfrentarán en un duelo directo luego de tensas interacciones en semanas recientes.

Además, CM Punk estará presente y será el encargado de abrir el programa.

WWE Raw 11 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro