Sheamus habla sobre el Campeonato WWE, John Cena, Money in the Bank, Roman Reigns, Celtic Warrior Workouts, Drew McIntyre, «Buger After Burger» (una burla a su «Banger After Banger») y mucho más. Todo ello en su reciente visita a Chris Van Vliet en Insight.

► En palabras de Sheamus

Drew McIntyre

Una de las principales relaciones del «Guerrero Celta» en la lucha libre y en su vida es con su gran amigo (y gran oponente) Drew McIntyre:

«¿Puedo preguntarles algo a todos aquí? Cuando han salido de Estados Unidos y han ido a cualquier parte del mundo fuera de América, ¿qué es lo primero que ponen en su maleta? ¿Qué es lo que necesitan más que nada cuando salen del país? Un pasaporte, ¿verdad? Pues alguien tiene que decirle a ese maldito y enorme haggis escocés que necesitas un pasaporte para salir y volver a entrar al país. Está culpando a todo el mundo, atacando a la gente en el mostrador, diciendo que es culpa de ellos. ¡Drew, olvidaste tu maldito pasaporte! ¿En qué estabas pensando? Perdón, Drew, sé que eres una gran, gran, enorme estrella internacional, y que todo el mundo te conoce. Aquí tienes una historia: estábamos viajando juntos. Íbamos a la gasolinera cerca del show o lo que sea, parábamos y comprábamos batidos de proteína. Él entraba, se ponía la sudadera con capucha y caminaba por ahí. Yo simplemente entraba. Creo que a estas alturas me reconocen por el pelo rojo y la barba. Pero pienso, ¿qué estás haciendo? ¿De qué te escondes? Si solo hay seis personas en el lugar. Entonces me doy la vuelta en el pasillo y grito: ‘¿Ese es el Superestrella de la WWE Drew McIntyre allá en la nevera?’. Él: ‘¡Para!’. Y yo: ‘Relájate, no eres maldito Tom Cruise, hombre, por mucho que quieras serlo’.»

Written in My Face

Y como «El Guerrero Escocés», el luchador de Irlanda también querría recuperar un antiguo tema de entrada: Written in my face:

«Lo haría si pudiera. Me encanta esa canción. La extraño, pero simplemente no… esa es una pelea para otro día. He luchado esa batalla un par de veces y ha sido difícil llevarla a la meta.»

Aquel sorprendente mohawk

No sabemos si le gustaría recuperarlo pero Sheamus recuerda cuando lucía aquel sorprendente mohawk:

«Lo mejor de eso fue que molesté a los jefes, porque no pedí permiso, simplemente lo hice. Creo que estaba lesionado y me sentía estancado, y ya había hecho ese personaje de babyface. Pensé: necesito algo diferente y genial. Así que lo hice, y creo que Vince estaba muy enfadado porque no le dije que lo haría. Me hice todo eso en la barba, las trenzas y todo, y pensé: ‘Hombre, me veo genial, me veo como un maldito rompecráneos otra vez. Voy a salir ahí fuera’. Creo que ataqué a Wade y Bryan. Salí pensando que la gente diría: ‘Este tipo se ve genial’. Y entonces un idiota en la audiencia empezó con el cántico de ‘You look stupid’ (‘Te ves estúpido’), y ya está, se extendió por toda la arena. No era la reacción que esperaba, pero fue genial, me apoyé en eso y fue divertido.»

Cobró el maletín de Money in the Bank contra Roman Reigns

Uno de los momentos que más se recuerdan del Sheamus con mohawk fue cuando cobró el maletín de Money in the Bank contra Roman Reigns en Survivor Series 2015 para coronarse como Campeón WWE:

«Pasó el mismo día, no estaba planeado. Seth se había lesionado en la gira europea y había un torneo con Roman y Dean. Querían que Roman estuviera cerca y luego le quitaran el título. Dos horas antes me lo dijeron. Hice un combate en Survivor Series, recibí varios Powerbombs de Ryback, y luego regresé para el canje. A la gente le horrorizaba el Sheamus del mohawk, incluso mi madre me llamó llorando: ‘¿Qué le hiciste a tu pelo?’. Fue divertido, tenía muchísimo heat.»

Vencer a John Cena y ganar el Campeonato WWE en 2009

Y de un título mundial pasamos a otro. El veterano rememora también cuando venció a John Cena y ganó el Campeonato WWE en 2009, el año en que debutó en el roster principal, durante el evento TLC.

«Fue una locura, porque no sabía lo que estaba pasando. Estaba en ECW, donde tuve el honor de trabajar con Goldust. Nos golpeamos fuerte, eso me puso en el mapa. Luego fui a Raw y luché contra Jamie Noble. La primera lucha salió mal, me dijeron que ‘había cagado el combate’ y que mejorara o estaba muerto. Hicimos una segunda lucha con un Powerbomb en el piso, y de ahí todo despegó. Dos semanas después estaba en Survivor Series, y luego rumbo a TLC contra John. El mismo día del show me dijeron que ganaría. Vince preguntó a John, ‘¿Y si ponemos over al chico?’, y John respondió: ‘Claro, no hay problema’. Salí sin entender qué estaba pasando, pero John fue directo: ‘Hagámoslo’.»

Contra Gunther en Clash at the Castle

Ambos fueron grandes momentos pero él habla de otro como el más emotivo que vivió en el ring. Y para descubrirlo tenemos que recordar que desafió sin éxito a Gunther por el Campeonato Intercontinental en Clash at the Castle 2022:

«No sabía que era heel antes de eso. Antes lo era, pero no sabía qué esperar de ese combate. Crucé el charco y no tenía idea de cómo saldría. Al final fue increíble, hombre, se me puso la piel de gallina. Probablemente fue el momento más emotivo en el ring que he tenido en toda mi carrera. Increíble, inolvidable. No puedo explicar cuánto significó para mí.»

Cuando lanzó a Mark Cuban contra una mesa

Ahora pasamos de la emoción a la diversión y nos acordamos de que durante el episodio de Monday Night RAW del 7 de diciembre de 2009 Sheamus lanzó a Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks de la NBA, sobre una mesa:

«No tenía ni idea de quién era Mark Cuban. Solo escuché que había tenido una vasectomía y que tuviera cuidado. Me dijeron: ‘Es millonario, no lo lastimes’. Después me entero que es famoso. Cuando lo empujé y lo atravesé por la mesa, fue idea de arriba. Luego vi Shark Tank y dije: ‘¡Es el tipo al que puse a través de una mesa!’.»

Sobre la frase “burger after burger”

Y para terminar con lo relativo a los cuadriláteros, el irlandés habla sobre la burla que inició Drew McIntyre cuando el Universo WWE no dejaba de ridiculizarlo por su físico:

«No me gustó cómo regresé después de que no se diera la lucha con Gunther. Me descuidé, comí lo que quería, y cuando volví con esos pantalones cortos ajustados, me destrozaron en redes. Le di a Drew la frase ‘burger after burger’ para que la dijera en un promo, porque ya todo el mundo me estaba atacando con eso. Se lo dije: ‘Quiero que lo digas’. Es entretenimiento, eso es lo que cuenta.»

Before you were Injured it was BANGER after BANGER after BANGER !!!

But since you have Returned it Looks to Me like it’s been BURGER after BURGER after BURGER !!! pic.twitter.com/sSAYPwe8zk — Ceaser Wrestling (@CeaserWrestles) November 4, 2024

Celtic Warrior Workouts

Pero fue cosa de un momento porque en realidad Sheamus siempre ha lucido tremendamente bien físicamente. De ahí también el éxito de su canal de YouTube donde muestra sus entrenamientos con otros nombres reconocidos de WWE, Celtic Warrior Workouts.

«Las chicas son las más duras. Me patean el trasero. Por cierto, casi mato a Lyra, ¿alguien ha visto el clip donde intento hacer el pino contra la pared? Casi mato a esa pobre chica. Maxxine… Dios mío, lo de yoga… Jesús, no sabía qué estaba haciendo. Creo que ya sé lo que es dar a luz después de eso. Y Ivy Nile está mal de la cabeza. Es un encanto, pero en ese entrenamiento me destrozó. Después supe que tenía gripe, estaba muriéndose, y aún así me destruyó. En ese episodio apenas podía hablar, pero aún así me ganó. Ella, obviamente Becky, Xia Li también es una loca de los entrenamientos, increíble. Y por supuesto, Roxanne Pérez.» «Me gustaría tener a Roman, obviamente, sería enorme. También The Rock y StoneCold. Intenté traer a Stone Cold en WrestleMania, pero creo que justo se había operado de la rodilla. Quiero empezar a hacer más con leyendas: Sting, Undertaker… Taker sigue escapándose de mí, ha tenido miedo toda su carrera, siempre me llama ‘Stiffy’. Triple H, lo hemos hablado. Stephanie McMahon… escuchen, lo que realmente funciona para mí es que ustedes saturen sus cuentas de Twitter diciéndoles que quieren verlos en Celtic Warrior Workouts. Así me facilitan mucho el trabajo, porque cuando voy a pedirles que participen, ya aceptan. Así que, ¡inúndenlos, inúndenlos!»

¿Por qué está agradecido Sheamus?

Para finalizar, la pregunta clásica de Chris Van Vliet:

«Por mi esposa y mi familia, por poder seguir haciendo esto, y por todos ustedes por venir.»