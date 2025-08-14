AEW Collision se presenta este jueve en The Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Tomohiro Isshi (** 1/2) Megan Bayne venció a Emily Rose (**) Ricochet venció por DQ a Juice Robinson (**) Cash Wheeler, Dax Harwood y Stokely Hathaway vencieron a Ryan Zukko, Joe Keys y Josh Fuller (***) Hechicero venció a AR Fox (***) Julia hart, Skye Blue y Thekla vencieron a Tay Melo, Willow Nightingale y Queen Aminata (*** 1/2) RETO DE 5 MINUTOS DEL MEJOR LUCHADOR VIVO: Katsuyori Shibata venció a Max Caster (* 1/2) Hangman Adam Page, Kevin Knight y Speedball Mike Bailey vencieron a Rush, The Beast Mortos y Dralístico (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Una lucha de cuatro esquinas definirá al próximo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Nigel McGuinness, Daniel García, Hechicero y Lee Moriarty se jugarán la oportunidad de enfrentar a Zack Sabre Jr. en AEWxNJPW Forbidden Door, uno de los eventos más esperados del año. Si bien todos tienen credenciales para llevarse el triunfo, los favoritos son McGuinness, quien regresó al ring y busca consolidar su legado, y Hechicero, el joven maestro de la lucha técnica.

Los peligrosos Death Riders (Jon Moxley y Wheeler Yuta) enfrentarán a la dupla JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight).

Y en otra lucha de cuatro esquinas, pero jugándose cien mil dólares, veremos a Julia Hart vs. Kris Statlander vs. Penelope Ford vs. Anna Jay.