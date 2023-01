The Dirt Sheet fue un segmento presentado por The Miz y John Morrison al que WWE dio inicio en 2008. Fue bastante popular durante el tiempo que estuvo en el aire y ayudó mucho a los dos luchadores con sus historias en la compañía. Ha llovido bastante desde que le pusieron fin pero hoy nos acordamos de él porque el “A-Lister” alaba a Stephanie McMahon por ser una de las pocas ejecutivas que le dio luz verde, según cuenta en TMZ.

Welcome to #SmackDown, and welcome to The Dirt Sheet! 👀 ⭐️@mikethemiz @TheRealMorrison pic.twitter.com/BHtz1rNGKa

— WWE (@WWE) September 19, 2020