Rhea Ripley hace una predicción para Royal Rumble

Rhea Ripley es una de las Superestrellas más imponentes del elenco, y su presencia en The Judgment Day ha cobrado una vital importancia, a tal punto que en su momento tuvo a mal traer a los miembros de The OC antes de que Mia Yim se les uniera, e intenta hacer lo propio con The Bloodline, quienes tendrán que defender el Campeonato de Parejas Raw ante el grupo al que ella pertenece.

► Rhea Ripley confía en que ganará el Royal Rumble

Mientras los hombres de The Judgment Day tienen sus propios asuntos, Rhea Ripley tiene ante sí la posibilidad de ganar el Royal Rumble femenil cuando este sábado compita junto a otras 29 participantes por la posibilidad de tener una lucha titular en WrestleMania 39.

The Eradicator ha sido posicionada como una de las favoritas a ganar el Royal Rumble femenil y recientemente recurrió a su cuenta de Twitter para dar una afirmación audaz en torno a este combate, indicando que nadie podrá eliminarla del combate.

“No hay nadie que me saque del rumble… #RoyalRumble #TheJudgmentDay”

Su compañero de The Judgment Day, Damian Priest, secundó lo dicho por Ripley en una respuesta al tuit de esta.

No cap — Damian Priest (@ArcherOfInfamy) January 22, 2023

“No miente”

A menos de una semana de Royal Rumble, solamente Rhea Ripley, Zelina Vega, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Candice LeRae, Shayna Baszler y Emma han anunciado su participación en el combate. Liv Morgan será la primera y no se conoce mayores detalles en torno a lo que podemos esperar en este combate, pero se espera que más nombre se sumen durante esta semana.