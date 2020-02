The Kabuki Warriors están teniendo un pésimo reinado como Campeonas de Parejas WWE, lo cual es tremendamente triste si tenemos en cuenta el enorme talento que tienen tanto Asuka como Kairi Sane. Cada una podría estar dominando una marca por su cuenta y juntas deberían ser todavía mejores, pero no se lo están permitiendo. Una buena muestra de la situación del título es que este año todavía no se ha visto más que en la cintura de las luchadoras cuando entran. No lo han disputado, es más, ni siquiera han tenido un combate de duplas en televisión.

► The Kabuki Warriors baten un récord

Tenemos que irnos hasta TLC 2019 para ver su última defensa, ante una pareja formada por Charlotte Flair y Becky Lynch, por lo que la trama no estaba centrada en el campeonato, ni mucho menos. ¿En dónde quedaron todos esos planes para este campeonato? Prácticamente lo han tirado a la basura. Pero el caso que nos ocupa ahora es que las japonesas lo siguen sosteniendo. Sin hacer nada con él, pero sigue en sus manos. Y de esta forma acaban de batir el récord del reinado más largo de la historia de este título.

Las Guerreras Kabuki, con 121 días de reinado, acaban de superar a The IIconics, que fueron campeonas durante 120. Atrás queda Alexa Bliss y Nikki Cross con 62 y The Boss ‘n’ Hug Connection, con 49. Si es que desde un primer momento pudo verse que este título no iba a ninguna parte. Y no parece que su situación pueda mejorar en los próximos meses.

De hecho, Asuka va a verse las caras con Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw el próximo lunes. Parece que no hay más luchadoras en el elenco.

Porque si miramos los datos más allá de este récord, lo cierto es que desde que se coronaron en octubre, mañana hará cuatro meses, han defendido el título en cuatro ocasiones (una en NXT, una en Raw, una en Starrcade 2019 y la última en TLC 2019).