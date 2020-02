Falsos informes que indican que The Revival han rechazado millonarios contratos, los hacen ver como las mejores Superestrellas de todos los tiempos, y eso es justamente lo que quieren para que todos hablen de ellos.

► Booker T analiza a The Revival

Como Booker T, quien en la más reciente edición de su podcast Hall of Fame, habló de «la situación» entre Dash Wilder y Scott Dawson con WWE.

Obviamente, las palabras de Booker solo demuestra que todo lo que hace The Revival, y los reportes de su salida «rechazando grandes sumas», es solo parte de una jugadita que tienen para que la gente hable de ellos. Después de todo, Booker T no es ajeno a chambear a la gente.

«Si es que es verdad que rechazaron 700 mil cada uno… Hombre, ¡eso es mucho dinero! Si me aceptaran un consejo, les diría que tomen ese dinero. Si vinieran a mí de WWE y me dijeran: ‘Oye, Book, te daré un millón de dólares al año, no vas a ganar ningún campeonato, te daremos tiempo en televisión, te daremos un contrato de 15 años’, lo único que yo haría sería callarme.

«Me importa un comino no tener títulos. El legado, y todas esas cosas están bien, pero si tuviera la opción de obtener el dinero y no trabajar, lo haría, no me importaría el legado. Tomaría esos 15 millones y los invertiría y con suerte aumentaría eso a 45 o 50 millones. Yo creo que, al final del día, y más allá de que el legado va a ser más grande que el negocio de la lucha libre en sí, todo se trata de recibir un pago. Y eso es lo que actualmente estoy haciendo, invertir el dinero de la lucha libre en cosas.

«Me lo he pasado muy bien luchando, ha sido genial, pero, sinceramente, si me hubieran dado la oportunidad de ganar dinero y luchar esporádicamente o quedarme en casa, nunca me hubieras visto de nuevo. No digo que no ame el negocio, porque me encanta, me encanta ver a estos jóvenes salir y vivir su sueño, también me encantó vivir mi sueño, si yo hubiera ganado un millón de dólares al año, hubiera ido a luchar en avión, a cada ciudad a la que fui, y hubiera tenido la oportunidad de disfrutar los shows.

«Hay que pensar en el costo de la lucha libre en nuestros cuerpos, aunque eso depende del individuo. Para mí, fue muy, muy fácil elegir que lucharía, pero si veo la cosas como realmente son, cuanto más tiempo pases luchando, más tiempo estarás golpeando y lastimando tu cuerpo. Ojo, no estoy diciendo que no sigas tu sueño, en lo absoluto, solo estoy hablando las cosas como son, los hechos.

«Siempre pensé: ¿Cómo saldré, como me retiraré de esta industria para salir y ser capaz de jugar con mis hijos, cómo voy a encontrar el camino hacia eso? Ahora mismo, a los 54 años, el campeonato más grande que ganaré será poder acompañar a mi hija por el pasillo sin tener que hacerme un reemplazo de las dos rodillas. Eso es de lo que estoy hablando, en poder luchar sin que esa lucha se torne hacia ti y tu cuerpo».