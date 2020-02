Tremenda noticia para comenzar o finalizar el día (dependiendo de la zona horaria de la que hablemos) con WWE. Tanto Killer Kross como Timothy Thatcher han firmado sendos contratos con el Imperio McMahon; así como han comenzado a entrenar en el Centro de Rendimiento en Orlando. Quienes no siguen la actualidad fuera de esta empresa no lo sabrán pero hablamos de dos de los luchadores independientes más talentosos del mundo. Y ahora están en la Gran W dispuestos a convertirse en grandes Superestrellas.

Como era de esperar, muchos luchadores, tanto dentro como fuera de la compañía, no han dudado en compartir su opinión acerca de estos dos movimientos con los que el Universo WWE debería estar realmente contento.

«Sigue al conejo blanco«.

«Al final…«.

Timothy Thatcher? Let me tell you about Timothy Thatcher…

Tim is one of the best out there and has not worked tons of guys but built his base on the mats doing Catch Wrestling. He has even been a part of a fight camp for me and would be shooting every day. https://t.co/E7TTjHlTlP

— 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) February 5, 2020