► Killer Kross y Timothy Thatcher firmaron con WWE

John Morrison y Edge. fueron dos de las superestrellas que recientemente firmaron nuevos contratos con WWE, pero que en días previos lo negaban a toda costa. Seguramente para tratar de poner suspenso en pleno Siglo XXI, donde las redes sociales y la información vuela en cuestión de segundos o minutos.

Hace pocas semanas, tuvimos un caso muy similar con la del agente libre Killer Kross, quien también negó tener acercamientos con WWE, y negó conocer a Triple H, cuando habían indicios de que su vínculo con el Imperio McMahon estaba cerca, incluso, ya lo ponían en Wrestlemania 36. ¿Suena conocido?.

Finalmente, el misterio se ha revelado. Ryan Satin informó en WWE Backstage este martes que Killer Kross ha firmado con WWE. Kross fue liberado de su contrato de IMPACT Wrestling el 18 de diciembre pasado, después de ser puesto en la nevera por la compañía debido a una disputa contractual, lo que lo convirtió en agente libre. Previamente se informó que no se esperaba que Kross estuviera disponible para ser programado durante la semana de WrestleMania. Recientemente luchó en MLW Fightland.

BREAKING NEWS:

Per @ryansatin on #WWEBackstage, @WWE has signed two of the hottest free agents in sports entertainment, Timothy Thatcher and @realKILLERkross! pic.twitter.com/BPqSs2n5CW

— WWE on FOX (@WWEonFOX) February 5, 2020