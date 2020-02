Una frase que The Rock suele soltar al mundo como motivación es: «sé el más trabajador de la sala». De esta forma él mismo construyó su enorme carrera, sus enormes carreras. No solo a base de eso, también se necesita talento y una pizca de suerte, probablemente, pero estas dos especias no valen nada sin el plato principal del trabajo. Y entendemos que eso mismo es lo que come todos los días Roman Reigns para ser quien es. Porque además en su caso no tiene tanto talento como La Roca, sin faltar al respeto. Nadie lo tiene.

► Aiden English habla de Roman Reigns

Siempre que hemos escuchado a un luchador que comparte vestidor con el sabueso de la justicia hablar de él ha sido positivamente. Incluso quienes se han ido de WWE y no tendrían nada que guardarse si tuvieran algo malo que decir. Con todo esto, ahora recogemos las declaraciones de Aiden English después de que un seguir le dijera que merece más que el mismo Reigns.

Todo comenzó cuando el ahora comentarista de 205 Live hizo esta publicación en Instagram:

A continuación vemos el mensaje del fanático y la respuesta del luchador:

— Te mereces más que Roman Reigns. Con todos mis respetos. — Aprecio tu sentimiento, pero eso no es cierto en absoluto. Roman es uno de los trabajadores más duros de nuestra empresa y de todo el negocio. Y un buen hombre en todo momento. Lo quiero y lo respeto.

Lo que ocurre con la fanaticada, que a veces aman y a veces odia a los luchadores, es una cosa pero lo que pasa con quienes conocen personalmente a Reigns es otra. Como decimos, no hemos oído o leído a nadie hablando mal de él.

En cuanto a English, más allá de este hermoso comentario hacia su compañero, también estuvimos hablando recientemente de si piensa retomar su carrera en los encordados. Y la respuesta…