Booker T aconseja a Otis camino a su cita con Mandy Rose

La trama de Lana y Rusev dejó de ser hace unas semanas la historia amorosa más interesante de WWE. Alguna vez lo fue dado que no había otra, pero eso se acabó cuando empezaron a coquetear Otis y Mandy Rose. En realidad, en un primer momento parecía que esto no iba a durar nada pero siguen pasando las semanas y ambos siguen a lo suyo. Es más, la semana que viene, el 14 de febrero, el Día de San Valentín, van a tener una cita. Y todos estamos deseando saber qué va a pasar entonces.

Casi que les aconsejaríamos que la cita no fuera en el programa sino en cualquier otro sitio fuera. Momentos como este no suele acabar bien en el Imperio McMahon. Pero veremos lo que hacen. Camino a su encuentro, recientemente vimos como el luchador se está preparando.

Y ahora conocemos el consejo que ha recibido de un miembro del Salón de la Fama como Booker T.

"Make sure you treat her right." – @BookerT5x's advice to @otiswwe on his upcoming date with @WWE_MandyRose.#WWEBackstage pic.twitter.com/vBOkS1QiHj

— WWE on FOX (@WWEonFOX) February 5, 2020