El último combate que ha disputado hasta ahora Aiden English fue el 4 de abril de 2019 en Worlds Collide contra Kassius Ohno. Pero fue una lucha ocasional puesto que el anterior a ese fue en enero. Fue entonces cuando cambió el encordado por la mesa de comentaristas, el atuendo de luchador por el traje. Sigue trabajando en WWE, sigue apareciendo de vez en cuando, pero no ha vuelto a competir. Y podría decirse que no se le echa de menos porque nunca fue un Superestrella importante, pero sí que da cierta curiosidad su situación.

Se encuentra bien de salud, si quisiera podría estar luchando ahora mismo, pero continúa comentando 205 Live. ¿Qué está pasando? Mejor dicho, ¿tiene previsto volver a ser luchador en un futuro? El propio «Drama King» contestó así a un fanático:

I appreciate that – but the roster is SO stacked I’d rather stay where I can make a bit more of an impact at the moment. But who knows what the future holds ! 🤷‍♂️ https://t.co/x1hthHhPbl

— CommentaryKingWWE (@WWEDramaKing) January 22, 2020