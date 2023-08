The Elite: «Tuve que convencerlo de no retirarse»

No hubo verdaderamente conversaciones serias entre The Elite y WWE para que los All Elite se convirtieran en Superstars pero su renovación con AEW tampoco fue una cuestión sencilla. De hecho, hubo un momento en que ni siquiera estaban seguros de que iban a firmar nuevamente con la misma compañía. Al final, lo hicieron y permanecerán en ella unos cuantos años más. Pero volvamos a antes de que tomaran la decisión definitiva para conocer las conversaciones internas que tuvieron.

► La renovación de The Elite

The Young Bucks dan cuenta de ellas en Swerve City: «Teníamos nuestras dudas; no presto atención a las especulaciones, pero entiendo que a la gente podría sorprenderle que The Elite haya renovado. La verdad es que ni siquiera estábamos seguros de si íbamos a renovar… Negociamos como un equipo. Nuestros votos no coincidieron en cada ocasión; hubo muchas emociones durante el último año, como el mundo sabe. Un día, alguien estaría a favor de marcharse, y al siguiente, otra persona estaría considerando irse. No siempre estábamos en la misma página de manera consistente«.

Otro apunte interesante es que por un momento Matt Jackson consideró el retiro, según cuenta su hermano, Nick: «Tuve que convencerlo de lo contrario». Suena un poco a locura que realmente esto fuera así pero al mismo tiempo pensemos en que tiene la vida solucionada, que la ha dedicado toda a su carrera, y que tiene una familia con la que quiere estar.

Hubiera sido espectacular que se unieran al McMahon Empire pero eso no ha sucedido y parece que nunca sucederá. Sin embargo, los hermanos consideran que ayuda a su propia empresa a tener éxito: «La WWE nos ayuda a estar en boga porque la lucha libre en general está de moda en este momento».